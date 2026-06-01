Арман Царукян объяснил, почему участвует в схватках на турнирах RAF

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил, почему участвует в борцовских схватках на турнирах американской лиги RAF.

«Как боец UFC я не могу выступать так часто — два или три раза в год. Если бы не RAF, я бы тренировался со своими ребятами по шесть, семь раундов без зрителей и без денег. Лучше приехать сюда, показать себя, набраться опыта, повеселиться и побороться. Это лучше для бойцов ММА и борцов. Я так рад, что они создали такую хорошую лигу», — приводит слова Царукяна портал MMAJunkie.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.