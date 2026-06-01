Магомед Анкалаев отреагировал на анонс боя с Халилом Раунтри

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев отреагировал на анонс поединка с экс-претендентом на титул UFC в категории до 93 кг американцем Халилом Раунтри-младшим на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдёт 25 июля.

«Я вернулся», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Поатан.