«Надеюсь, он не будет жалеть об этом». Хокит раскритиковал О’Мэлли после стычки с Топурией

Непобеждённый американский тяжеловес Джош Хокит остался недоволен реакцией бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли во время конфликта с чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

Напомним, на пресс-конференции участников турнира UFC White House — Freedom 250 Хокит начал грубо высказываться о Топурии, после чего чемпион бросил в него стаканчик.

«Представьте: у тебя появляется шанс всей жизни. Я идеально создал для тебя ситуацию, чтобы ты поддержал своего соотечественника и заявил о себе. Но момент проходит мимо, потому что ты просто слишком «крутой». Однажды мы все окажемся на смертном одре… Надеюсь, он не будет жалеть об этом», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.