Биспинг: Даррен Тилл всё ещё способен быть претендентом на титул UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил, что верит в возвращение британского бойца в двух весовых категориях Даррена Тилла в промоушен. Биспинг считает, что Тилл не растерял навыков и по-прежнему может претендовать на титул.

«Я всегда был большим поклонником Даррена Тилла. Думаю, он исключительно талантлив. В стойке он очень опасный боец. Что касается борьбы, там у него были определённые проблемы, но этот парень дрался за титул в полусреднем весе, а затем столкнулся с травмами, когда выступал в среднем дивизионе. Именно поэтому он ушёл из UFC – ему нужно было заняться своим телом, своими коленями и прочими проблемами со здоровьем. Сейчас он успешно дебютировал в кулачных боях.

Он зарабатывает деньги, а если он зарабатывает деньги, значит, счастлив и живёт так, как хочет. Мне бы очень хотелось увидеть возвращение Даррена Тилла в UFC. Я по-прежнему считаю, что он не растерял своих навыков. Думаю, у него всё ещё есть место в UFC. Думаю, он всё ещё способен быть претендентом на титул. Но я не общаюсь с Дарреном Тиллом и не знаю, что происходит за кулисами. Я также не знаю, сколько ему платят за его поединки, однако слышал, что сейчас в таких боях крутятся просто сумасшедшие деньги, так что могу только порадоваться за него», — приводит слова Биспинга Bloody Elbow.