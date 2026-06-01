Макгрегор поделился фотографиями с подготовки к бою против Холлоуэя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился в социальных сетях фотографиями с тренировочного процесса. Ирландец готовится к поединку против бывшего обладателя титула UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя. Бой запланирован на 12 июля и станет главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Фото: Из личного архива Макгрегора

Для Макгрегора этот поединок станет первым по правилам смешанных единоборств почти за четыре года. Последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264, где уступил техническим нокаутом Дастину Порье после тяжёлой травмы ноги, полученной в первом раунде.

За карьеру в ММА Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.