Шехов стал обязательным претендентом на титул, Шумков вошёл в топ-15 рейтинга WBA

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) обновила рейтинги после турнира RCC в Екатеринбурге.

Российский боксёр во втором легчайшем весе Мухаммад Шехов после обновления рейтинга поднялся на первую строчку и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA. Им владеет японец Наоя Иноуэ.

Во втором среднем весе Никита Зонь поднялся сразу на пять позиций и занимает восьмое место в рейтинге организации. Ещё один представитель России, Всеволод Шумков, впервые в карьере вошёл в топ-15 рейтинга WBA и расположился на 10-й строчке.

Немецкий полутяжеловес Михаэль Айферт, уступивший Дмитрию Биволу в титульном поединке, сохранил место в первой десятке рейтинга и занимает девятую позицию.

