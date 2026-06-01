Билеты на бой Макгрегор — Холлоуэй были распроданы за 240 секунд

Билеты на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора против американца Макса Холлоуэя были распроданы за 240 секунд. Это абсолютный рекорд в истории UFC. Об этом сообщает издание AS.

По данным источника, самый дорогой билет в первом ряду на «T-Mobile Arena» стоил более $ 43 тыс., самые дешёвые, на верхних трибунах, — около $ 600. На вторичном рынке цена стартует от $ 1500.

Бой запланирован на 12 июля и станет главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Макгрегора этот поединок станет первым по правилам смешанных единоборств почти за четыре года. Последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года на турнире UFC 264, где уступил техническим нокаутом Дастину Порье после тяжёлой травмы ноги, полученной в первом раунде.

Макгрегор дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Через медные трубы — к величию в MMA. Биография неповторимого Конора Макгрегора
