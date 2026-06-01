Джошуа и Пренга провели первую битву взглядов перед поединком в Эр-Рияде

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа провёл первую битву взглядов с албанским боксёром Кристианом Пренгой. Поединок между ними состоится 25 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием вечера.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне он выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.

Кристиану Пренге 35 лет. У него в профессиональном рекорде 20 побед, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение.