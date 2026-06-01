Главная Бокс/ММА Новости

Порье: не думаю, что Конор будет в хорошей физической форме, чтобы рубиться с Холлоуэем

Порье: не думаю, что Конор будет в хорошей физической форме, чтобы рубиться с Холлоуэем
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мнением о предстоящем бое между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем. Бой запланирован на 12 июля и станет главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Если бой дойдёт до пятого раунда и в последние 10 секунд Макс покажет на Конора пальцем, я не думаю, что Конор будет в хорошей физической форме, чтобы рубиться с Максом. Потому что Макс всё ещё быстр в конце боя, чувак», — приводит слова Порье портал Hitc.

Макгрегор дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

