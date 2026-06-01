Бен Аскрен собирается выступить на турнире RAF спустя год после тяжёлой операции
Бывший обладатель чемпионского титула One Championship и Bellator в полусреднем весе, а также экс-боец UFC американец Бен Аскрен собирается выступить на турнире RAF 11 спустя год после пересадки лёгких.

«Когда я захотел вернуться? Это произошло 18 июля, в мой день рождения. И мне будто что-то подсказало: «Мне нужно снова выйти на ковёр». С тех пор я каждый день делаю всё возможное, чтобы тренироваться и набирать форму.

И чувствую себя очень хорошо. Уже борюсь с ребятами. Пока ещё не на полной нагрузке, не сказать, что это очень тяжёлые тренировки, но я уже работаю, уже делаю нужные вещи. И вчера я сказал им: «Эй, я хочу вернуться к борьбе».

28 мая я попал в больницу. 28 июня мне сделали трансплантацию. А если память не изменяет, примерно 2 июля я уже по-настоящему пришёл в себя. Я и сейчас иногда об этом думаю. Я не мог сам себя кормить. Не мог стоять на ногах. Не мог ничего делать. И сказал своему врачу: «Слушай, я хочу вернуться к своей жизни. Я хочу снова заниматься тем, что люблю», — приводит слова Аскрена аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

