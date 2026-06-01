О’Мэлли — о конфликте Хокита и Топурии: я облажался. Мне стоило быть в его команде

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли признал, что должен был поддержать тяжеловеса Джоша Хокита во время его перепалки с чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией.

Ранее Хокит раскритиковал американца за то, что тот никак не отреагировал на конфликт, хотя находился рядом в момент стычки.

«Чёрт, меня нет в соцсетях, поэтому я ничего такого не вижу. Я знаю, что тот момент стал вирусным, однако не видел, что Хокит это написал. Да, возможно, мне стоило его поддержать. Когда сидишь так близко к Алексу Перейре, мысль «а не начать ли мне трэш-ток?» как-то не приходит в голову. Я думал только: «Лучше посижу здесь и помолчу». Но знаете что? Он не ошибается. Мне стоило быть в команде Хокита. Он абсолютно прав.

Я облажался. Думаю, тогда я решил, что, если просто буду сидеть и ничего не делать, это будет выглядеть смешно. Примерно такой у меня был ход мыслей, и в итоге так и получилось. Однако Хокит был прав. Я мог вмешаться и что-нибудь сказать. Правда, ничего конкретного мне в голову не приходит, но сказать что-то я точно мог», — приводит слова О’Мэлли издание MMAFighting.