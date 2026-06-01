Главная Бокс/ММА Новости

«Я стою крепко, как солдат». Энтони Джошуа — о потере двух близких друзей в автокатастрофе

Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в преддверии своего боя с албанским боксёром Кристианом Пренгой, который состоится 25 июля в Эр-Рияде, рассказал о своём состоянии после пережитой трагедии — в автокатастрофе в Нигерии в декабре 2025 года погибли двое его близких друзей. Сам Джошуа, находившийся в машине, получил лёгкие травмы.

«Вы никогда не сможете до конца пережить это. Жизнь иногда смиряет. Судьбы не знаешь. Как солдат, я стою крепко для их родителей в первую очередь. Это не обо мне. Сейчас важно поставить на первое место их родителей. У меня будет время на скорбь. Но сейчас моё сердце и разум подсказывают, что их родители — мой главный приоритет», — приводит слова Джошуа BBC.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне он выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.

