Эдди Хирн назвал возможных соперников Бивола после его победы над Айфертом

Британский промоутер Эдди Хирн назвал трёх возможных соперников для следующего боя чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола. Россиянин 30 мая в Екатеринбурге единогласным решением судей одержал победу над немцем Михаэлем Айфертом.

«Сейчас ему назначили бой с Каллумом Смитом. Люди говорят о третьем поединке с Бетербиевым или о бое с Бенавидесом, но Каллум должен получить свой шанс, так что посмотрим. Мы поговорим с Дмитрием и его командой. Если он выберет бой с Бетербиевым или Бенавидесом, тогда Смит встретится с Джошуа Буатси за вакантный титул — это был бы огромный бой. Сейчас интересное время, и Дмитрий готов сразу прыгнуть в самые большие бои в спорте», — приводит слова Хирна портал Boxing News Online.