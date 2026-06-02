Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн назвал возможных соперников Бивола после его победы над Айфертом
Британский промоутер Эдди Хирн назвал трёх возможных соперников для следующего боя чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола. Россиянин 30 мая в Екатеринбурге единогласным решением судей одержал победу над немцем Михаэлем Айфертом.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Михаэль Айферт

«Сейчас ему назначили бой с Каллумом Смитом. Люди говорят о третьем поединке с Бетербиевым или о бое с Бенавидесом, но Каллум должен получить свой шанс, так что посмотрим. Мы поговорим с Дмитрием и его командой. Если он выберет бой с Бетербиевым или Бенавидесом, тогда Смит встретится с Джошуа Буатси за вакантный титул — это был бы огромный бой. Сейчас интересное время, и Дмитрий готов сразу прыгнуть в самые большие бои в спорте», — приводит слова Хирна портал Boxing News Online.

