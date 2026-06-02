Стал известен соперник Аскрена в первом поединке после пересадки лёгких

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship в полусреднем весе, а также экс-боец UFC Бен Аскрен проведёт бой против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада. Их поединок состоится на турнире RAF 11, который состоится 18 июля в Милуоки. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани.

За карьеру в смешанных единоборствах Аскрен одержал 19 побед и потерпел два поражения. Примечательно, что оба поражения пришлись на два последних боя в его профессиональной карьере.

Мухаммаду 37 лет. За время выступлений в UFC американец одержал 15 побед и потерпел пять поражений.

Напомним, на этом же турнире пройдёт схватка по борьбе между Колби Ковингтоном и Арманом Царукяном. Для Аскрена это будет первое выступление после операции по пересадке лёгких и перерыва в несколько лет.