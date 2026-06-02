Царукян: я сказал, что подерусь с Оливейрой, но ещё ничего не подтверждено

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян заявил, что его возможный реванш с бывшим чемпионом бразильцем Чарльзом Оливейрой пока не утверждён.
«На своём YouTube-канале я сказал, что, возможно, подерусь с Оливейрой в сентябре, и люди сразу же начали делать посты о том, что я с ним подерусь. Ничего не подтверждено.
Мой следующий бой может состояться в сентябре, октябре, декабре… неизвестно. Возможно, в следующем году. Кто знает, чего хочет UFC?» — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.
