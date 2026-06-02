Царукян: Чимаев сказал мне, что если уложится в вес, то может проиграть Стрикленду

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал о трудностях подготовки бывшего чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) соотечественника Хамзата Чимаева к поединку с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Мы считали, что всё пройдёт легко, но, когда оставалось 1,8 кг, его тело перестало потеть. Мы заставили его согнать вес и уложиться в лимит.

Он даже сказал мне: «Если я уложусь в вес, я могу проиграть». Я ответил: «Брат, нет-нет, ты восстановишься и будешь в порядке», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Чимаев возобновил тренировки после первого поражения в карьере