Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: россиянин Марк Вологдин выступит на турнире UFC в августе

Инсайдер: россиянин Марк Вологдин выступит на турнире UFC в августе
Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Марк Вологдин выступит на турнире UFC Fight Night 283, который состоится 1 августа в Белграде (Сербия), сообщает журналист Марсель Дорфф в социальных сетях.

Соперником Вологдина станет конголезец Джосиас Мусаса.

Марку Вологдину 26 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. В октябре принял участие в турнире Претендентской серии Даны Уайта, проиграв единогласным судейским решением, однако получил контракт с UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна ничья.

