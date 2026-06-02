«Я был шокирован». Кёртис Блэйдс оценил победу Стрикленда над Чимаевым

Американский боец UFC Кёртис Блэйдс прокомментировал победу соотечественника Шона Стрикленда в поединке с россиянином Хамзатом Чимаевым.

Напомним, поединок бойцов состоялся в мае на турнире UFC 328 в Ньюарке (США) и завершился победой Стрикленда раздельным судейским решением.

«Я был очень впечатлён уровнем защиты Стрикленда от борьбы. В одном из эпизодов Шон сам оказался сверху! Я был шокирован. Я не был слишком удивлён результату, просто порадовался за Стрикленда. Я считаю, что Шон победил за счёт ментальной крепости», – сказал Блэйдс в интервью Джеймсу Линчу.

Чимаев возобновил тренировки после первого поражения в карьере