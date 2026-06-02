Организаторы перенесли место проведения боя Энтони Джошуа — Кристиан Пренга

Саудовские промоутеры перенесли место проведения поединка в супертяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой, который состоится 25 июля, сообщает издание Reuters.

Напомним, изначально боксёрское шоу должно было пройти в Эр-Рияде. Новым местом проведения станет Джидда. Причины переноса не называются.

Энтони Джошуа 36 лет. Британец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016 году стал чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2017-м – объединённым чемпионом, в 2019-м – двукратным объединённым чемпионом.

Материалы по теме Видео Джошуа и Пренга провели первую битву взглядов перед поединком в Эр-Рияде

Усик написал на стене, что Джошуа станет неоспоримым чемпионом