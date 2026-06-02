«Будет тяжело первые две минуты». Царукян высказался о предстоящей схватке с Ковингтоном

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о предстоящей борцовской схватке с бывшим претендентом на титул американцем Колби Ковингтоном, которая состоится 19 июля на турнире RAF 11 в США.

«Он большой и жёсткий парень. Все считают, и даже руководство RAF, что я могу ему проиграть, но это будет легко для меня. Я разгромлю его со счётом 10-0. С ним будет сложно первые две минуты, но затем он начнёт уставать, и я сделаю свою работу», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Царукян высказался о возможном бое с Илией Топурией.

