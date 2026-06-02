Главная Бокс/ММА Новости

WBC подтвердил, что следующим соперником Усика станет Кабайел

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что следующим соперником чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика станет непобеждённый немец Агит Кабайел (27-0, 19 KO).

«Постановление WBC было очень понятным. Мы приняли прошение Усика на добровольную защиту, которая состоялась. Теперь обязательным боем для Усика является временный чемпион Кабайел», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Агиту Кабайелу 33 года. Немецкий боксёр дебютировал как профессионал в 2011 году. Имеет в своём активе победы над Дереком Чисорой, Арсланбеком Махмудовым, Фрэнком Санчесом и Чжан Чжилэем.

