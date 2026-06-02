Главная Бокс/ММА Новости

Царукян ответил, может ли Чимаев остаться в среднем весе UFC

Царукян ответил, может ли Чимаев остаться в среднем весе UFC
Российский боец UFC Арман Царукян считает, что бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) соотечественник Хамзат Чимаев может продолжить выступления в дивизионе.

«Хамзату стоит остаться в среднем весе. Он спокойно может выступать в этой категории. Ему просто надо сделать весогонку плавной, чтобы в последний день не приходилось сбрасывать слишком много», – сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Хамзату Чимаеву 32 года. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение.

