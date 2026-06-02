Главная Бокс/ММА Новости

Бен Аскрен прокомментировал возвращение к соревнованиям после пересадки лёгких

Бывший чемпион Bellator и ONE FC американец Бен Аскрен прокомментировал возвращение к соревнованиям после пересадки лёгких.

«Я не вернусь в борьбу. Я выступлю один раз и получу удовольствие. А затем я буду учить борьбе, наслаждаться семьёй и помогать RAF расти.

Удивительно наблюдать за тем, что они делают. Когда я говорили с ними [перед созданием промоушена], то считал, что это отличная идея и она сработает, но я не мог представить, что она сработает так быстро. Даже в наилучшем для меня сценарии это не было так хорошо, как получилось», — сказал Аскрен в подкасте Ариэля Хельвани.

