Григорий Дрозд: встреча Бивола и Бенавидеса не будет односторонней

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд считает, что поединок с американцем Дэвидом Бенавидесом является приоритетным для лидера полутяжёлого веса (до 79,4 кг) соотечественника Дмитрия Бивола.

«Мне бой Бивола и Бенавидеса интереснее, чем встреча Дмитрия с Артуром. В нём есть интрига. В трилогии интрига тоже есть, но не такая большая. Тем более два боя мы уже посмотрели. Бенавидес в порядке. Он вызывает интерес. Если бой случится, встреча не будет односторонней. У Бенавидеса будут успешные эпизоды и раунды», – приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.

