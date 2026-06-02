Менеджер Бивола: акцентированы на том, чтобы обсуждать бой с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, заявил, что трилогия с Артуром Бетербиевым является приоритетным поединком для россиянина.

«Пока не было конкретных переговоров. Мы договорились неделю отдохнуть, а потом встретиться и обсудить. Финансово и материально выгоднее бой с Дэвидом Бенавидесом, но мы в любом случае акцентированы на том, чтобы обсуждать бой с Артуром Бетербиевым в первую очередь. Мы пока не уверены, что Дмитрий подерётся в этом году. Будем общаться через неделю», — приводит слова Корнилова издание MMA.Metaratings.ru.

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг