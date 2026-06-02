Российские тяжеловесы Мурад Халидов и Арслан Яллыев проведут бой на турнире IBA.PRO 19

Российские боксёры супертяжёлого веса Мурад Халидов и Арслан Яллыев проведут 10-раундовый поединок на турнире IBA.PRO 19, который состоится 11 июля в Москве.

Мураду Халидову 37 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Всего на его счету 12 побед (шесть – нокаутом) и ни одного поражения.

Арслану Яллыеву 29 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Всего на его счету 17 побед (11 – нокаутом) и одно поражение.

Напомним, возглавит турнир IBA.PRO 19 поединок за регулярный титул WBA в супертяжёлом весе между россиянином Муратом Гассиевым и французом Тони Йока.

