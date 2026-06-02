Арман Царукян дал прогноз на реванш Макгрегор — Холлоуэй

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал анонс реванша между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Мы должны увидеть, в какой форме находится Конор прямо сейчас… Учитывая его тренировки в интернете за последние два-три года, победить должен Холлоуэй, потому что он постоянно тренировался и дрался. Это должен быть Холлоуэй», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Ислам Махачев отреагировал на возвращение Конора Макгрегора в UFC.

