Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кудряшов: Бивол контролировал всё и вся в бою с Айфертом

Кудряшов: Бивол контролировал всё и вся в бою с Айфертом
Комментарии

Бывший претендент на мировой титул россиянин Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу объединённого чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с немцем Михаэлем Айфертом, который состоялся 30 мая в Екатеринбурге.

«Каждый боксирует настолько, насколько позволяет ему его соперник. Мы увидели то, что хотели увидеть. Бивол контролировал всё и вся, отличная работа. Не нужен был челнок в этом бою, и без него Дмитрий нормально себя чувствовал и разбирался. Не было смысла форсировать события.

Этот бой был как настройка, чтобы Биволу войти в боевой режим. Я это противостояние рассматриваю только так, а не как какое-то отдельное событие. Ничего предосудительного в действиях Дмитрия я не увидел. Он всё видел, полностью себя обезопасил. Не к чему придраться, даже если очень хочется. Думаю, те, кто посмотрел этот бой, не ожидали увидеть чего-то другого», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Дмитрий Пирог оценил выступление Бивола в бою с Айфертом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android