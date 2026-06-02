Кудряшов: Бивол контролировал всё и вся в бою с Айфертом

Бывший претендент на мировой титул россиянин Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу объединённого чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с немцем Михаэлем Айфертом, который состоялся 30 мая в Екатеринбурге.

«Каждый боксирует настолько, насколько позволяет ему его соперник. Мы увидели то, что хотели увидеть. Бивол контролировал всё и вся, отличная работа. Не нужен был челнок в этом бою, и без него Дмитрий нормально себя чувствовал и разбирался. Не было смысла форсировать события.

Этот бой был как настройка, чтобы Биволу войти в боевой режим. Я это противостояние рассматриваю только так, а не как какое-то отдельное событие. Ничего предосудительного в действиях Дмитрия я не увидел. Он всё видел, полностью себя обезопасил. Не к чему придраться, даже если очень хочется. Думаю, те, кто посмотрел этот бой, не ожидали увидеть чего-то другого», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.