Главная Бокс/ММА Новости

«С Бетербиевым будет гораздо сложнее». Гаджиев — о победе Бивола над Айфертом

Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу объединённого чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) соотечественника Дмитрия Бивола в поединке с немцем Михаэлем Айфертом, состоявшемся 30 мая в Екатеринбурге.

«Выбор соперника более-менее понятен, тот, кто был свободен, кто был готов, кто согласился на адекватных условиях. И с кем есть смысл подраться после простоя и травмы. Здесь я понимаю Бивола. И даже предполагаю, что он мог закончить бой досрочно, сделал ведь нокдаун. Но, наверное, не стал форсировать. Мне кажется, Дима проверяет свои кондиции, как он себя чувствует в 12-раундовом поединке. Ведь не за горами снова, возможно, бой с Артуром Бетербиевым. И этот бой, скорее всего, будет 12-раундовым. И будет гораздо сложнее», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

