Мераб Двалишвили сломал нос на турнире RAF

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили сообщил, что в очередной раз получил перелом носа. На этот раз грузинский боец травмировался во время схватки с американцем Фрэнки Эдгаром, состоявшейся на турнире RAF 09 в Арлингтоне, США.

«Нос был в порядке, но я столкнулся головами и получил перелом. Но какая разница? Я много раз ломал нос. И это никогда меня не останавливало. Это просто перелом носа. Мы занимаемся им, всё в порядке», — приводит слова Двалишвили издание MMA Fighting.

Ранее Двалишвили вызвал на борцовскую схватку бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Генри Сехудо.

Материалы по теме «Я готов». Мераб Двалишвили вызвал Сехудо на борцовскую схватку после победы над Эдгаром

Мераб Двалишвили заборол пауэрлифтера Ларри Уилса