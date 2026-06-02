Мераб Двалишвили сломал нос на турнире RAF

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили сообщил, что в очередной раз получил перелом носа. На этот раз грузинский боец травмировался во время схватки с американцем Фрэнки Эдгаром, состоявшейся на турнире RAF 09 в Арлингтоне, США.

«Нос был в порядке, но я столкнулся головами и получил перелом. Но какая разница? Я много раз ломал нос. И это никогда меня не останавливало. Это просто перелом носа. Мы занимаемся им, всё в порядке», — приводит слова Двалишвили издание MMA Fighting.

Ранее Двалишвили вызвал на борцовскую схватку бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Генри Сехудо.

