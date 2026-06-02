Топурия — отцу Гэтжи: твой сын уже знает, кто я. 14 июня ты тоже узнаешь

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия обратился к отцу своего будущего соперника американца Джастина Гэтжи. Их бой состоится в ночь на 15 июня на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

«Отцы надеются. Чемпионы знают. Я уже слышал эту историю: более крупные мужчины, более сильные мужчины, лучшие мужчины. Мужчины, которые говорили, что я всего лишь маленький парень, который сейчас получит урок смирения. Все они узнали правду одинаковым способом. Твой сын уже знает, кто я. 14 июня ты тоже узнаешь. 18-0, папа», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.