Бивол — болельщикам футбольного «Зенита»: спасибо за поддержку, мы победили

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол записал видеообращение для болельщиков «Зенита», поблагодарив их за поддержку после победы над немцем Михаэлем Айфертом.

«Болельщики «Зенита», спасибо большое вам за поддержку, мы победили. One city, one team, one champion (один город, одна команда, один чемпион. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Дмитрий в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале футбольной команды.

Бой Бивола с Айфертом состоялся в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Россиянин победил единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и защитил звания чемпиона мира WBA и IBF в полутяжёлом весе.