Вышел трейлер фильма «Натиск», где дебютную роль сыграл Алекс Перейра

Вышел трейлер фильма A24 «Натиск», в котором бывший чемпион UFC Алекс Перейра сыграл злодея по прозвищу «Мясник».

Видео размещено на YouTube-канале A24.

Режиссёром картины выступил Адам Вингард, известный по фильмам «Годзилла против Конга» и его сиквелу. Сценарий написал Саймон Барретт, работавший над культовыми фильмами «Тебе конец!» и «Гость».

Сюжет рассказывает о матери из трейлерного парка, которая пытается защитить свою семью от загадочного существа, которое сбежало с секретной военной базы. В фильме также снялись Адрия Архона, Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Майкл Бин, Дрю Старки, Эрик Верхейм и Реджинальд Велджонсон.

Премьера фильма назначена на 4 сентября.

