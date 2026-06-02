Пауло Коста: я бы хотел реванш со Стриклендом

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил о желании провести реванш с чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом. Их первый бой на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) в 2024 году завершился победой Стрикленда раздельным решением судей.

«Хотел бы я реванш со Стриклендом? Да. Это был плохой бой для нас обоих. Моя стратегия была очень неправильной. Был хорошо готов технически и физически, но тактически не настроился должным образом. Я продолжал двигаться назад. Думаю, мне следовало устроить перестрелку, больше оставаться в центре октагона, смешивать удары, панчи, лоу-кики и тейкдауны, сделать бой грязнее. Я определённо хотел бы реванш. Думаю, это имеет смысл», — приводит слова Косты портал MMM Junkie.