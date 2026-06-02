Гэтжи — о бое с Топурией: победа позволит перечеркнуть поражения от Холлоуэя и Оливейры

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи заявил, что победа над чемпионом дивизиона испано-грузином Илией Топурией позволит ему стереть из памяти два поражения — от Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры.

«Думаю, поражение от Макса Холлоуэя — это скрытое благословение, потому что теперь этот момент станет только ещё более особенной. Эта победа позволит перечеркнуть и тот бой, и встречу с Чарльзом Оливейрой. Так что это невероятная возможность. Если в этот вечер я не буду идеален — значит, мне здесь не место.

У меня уже 15 поединков в UFC, кажется, в 13 из них выходил андердогом. 10 из этих боёв я выиграл. Так что в этот раз всё понимаю. Он нокаутировал Макса, а Макс — меня. Он нокаутировал Чарльза, а Чарльз финишировал меня. Всё абсолютно логично», — сказал Гэтжи в видео для YouTube-канала издания TMZSports.