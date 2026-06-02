«Я бы тоже ушёл от него». Гэтжи — о скандальном разводе Топурии

Временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи в преддверии боя с действующим обладателем титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузином Илией Топурией раскритиковал соперника, заявив, что понимает, почему жена ушла от него. Поединок состоится в ночь на 15 июня на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома.

«Вся суть этого парня — просто гиммик. Он называет себя королём. Думает, что он бог. Какой же Топурия надоедливый маленький ублюдок. Не могу представить, что нахожусь с ним в одной комнате 30 минут и слушаю, как Илия говорит только о себе. Всё, что я могу сказать: я бы ушёл от него. Вот и всё, что я говорю. Ни за что бы не стал терпеть его дерьмо», — приводит слова Гэтжи Championship Rounds в социальной сети Х.