Стивесон: бой на RAF 9 был ступенькой к UFC, но я бы хотел продолжать заниматься и борьбой

Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе Гейбл Стивесон, одержавший победу техническим туше на турнире RAF 9, заявил, что этот бой стал для него ступенькой перед дебютом в UFC на турнире 329.

«Думаю, это была отличная возможность вернуться в борьбу и заложить фундамент для чего-то большего. Я бы с удовольствием поборолся на Олимпиаде в 2028 году, выступил на чемпионате мира в 2027-м в Лас-Вегасе. Но всё будет упираться во время, в UFC и в то, как сложатся обстоятельства, если такая возможность появится. Однако прямо сейчас сосредоточен на своём поединке, который состоится 11 июля. Это стало ступенькой, к которой я очень упорно готовился.

Сдался бы соперник или боролся со мной все шесть минут — я был готов к любому сценарию. Для меня это просто очередной день, когда можно выйти и соревноваться. Очень хотел бы продолжать заниматься борьбой и дальше, определённо буду это делать», — приводит слова Стивесона издание MMA Junkie.