Илия Топурия настроен нокаутировать Джастина Гэтжи в первом раунде и «сделать это красиво»

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Джастином Гэтжи, который пройдёт 14 июня на турнире UFC Freedom 250.

«Я готовился, у меня хватит выносливости не на пять раундов, а на пять дней. Могу быть там сколько угодно. Знаю, что чувствуешь, когда устал, когда уже не можешь больше — и всё равно не сдаёшься. Так что я готов. Но при этом полностью уверен: я его прикончу уже в первом раунде. Просто хочу сделать это красиво», — заявил Топурия в видео для канала UFC on Paramount+ на YouTube.