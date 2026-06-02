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Агит Кабайел обратился к Усику после назначения боя WBC

Агит Кабайел обратился к Усику после назначения боя WBC
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Непобеждённый немецкий боксёр Агит Кабайел (27-0, 19 KO) опубликовал видео, в котором не может дозвониться до известного боксёра Александра Усика — украинец не отвечает на звонок.

«Я уже довольно долго молчал. Теперь пришло время. WBC хочет увидеть бой. Болельщики тоже этого хотят. И ты согласился на это в ринге. Итак, Усик: давай сделаем это. А если нет, то освободи титул и дай шанс следующему поколению», — написал Кабайел на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вчера Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что следующим соперником чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика станет немец Агит Кабайел.

Немецкому боксёру 33 года. Он дебютировал как профессионал в 2011 году. Имеет в своём активе победы над Дереком Чисорой, Арсланбеком Махмудовым, Фрэнком Санчесом и Чжан Чжилэем.

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