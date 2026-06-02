Тренер Эрик Никсик указал на слабость Топурии, которую Гэтжи может использовать в бою

Известный тренер Эрик Никсик заявил, что у чемпиона UFC Илии Топурии есть уязвимость к ударам ногами, что может использовать в их поединке американец Джастин Гэтжи.

«Думаю, у Гэтжи всегда есть шанс в любом бою. Полагаю, у Илии больше путей к победе и больше возможностей выиграть, если он задействует борцовские навыки. Но я вспоминаю бой с [Дастином] Порье, когда Гэтжи нокаутировал его внезапным хай-киком с передней ноги. В бою с таким ударником, как Топурия, нельзя давать его задней руке свободно гулять — её нужно постоянно занимать и сковывать киками.

Так что будь я на стороне Гэтжи, я бы много бил ногами по одной и той же стороне. Искал бы выход из атаки через тот же удар, чтобы занять его правую руку. Как её заблокировать? Надо по ней бить ногами.

В бою с тем британским парнем, когда его достали хай-киком, с Джеем Хербертом, — там есть слабые места. Я видел, как Топурия пропускал хай-кики в некоторых подобных эпизодах. Поэтому Тревор Уитман, Гэтжи и вся его команда придумают хороший план на бой, чтобы сделать его конкурентным», — заявил Никсик в интервью для YouTube-канала Home of Fight.