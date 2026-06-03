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Деметриус Джонсон: я слышал, что UFC больше не подписывает дагестанских бойцов

Деметриус Джонсон: я слышал, что UFC больше не подписывает дагестанских бойцов
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Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон заявил, что, по слухам, UFC перестала подписывать бойцов из Дагестана. По словам американца, причина в том, что они «чертовски хороши».

«Недавно прошёл слух, что в организацию больше не берут ни дагестанцев, ни россиян, потому что они чертовски хороши. Просто всех бы разгромили. Представьте, что было бы, если бы появилось ещё больше таких, как Умар Нурмагомедов? Парень, который сначала работает в стойке, а потом валит тебя на землю», — поделился Джонсон в совместном подкасте c Жоржем Сен-Пьером GSP Podcast для YouTube.

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