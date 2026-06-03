Бен Аскрен оценил шансы Царукяна в схватке с Ковингтоном

Бывший чемпион Bellator и ONE FC американец Бен Аскрен прокомментировал анонс борцовской схватки между россиянином Арманом Царукяном и соотечественником Колби Ковингтоном, которая состоится 19 июля на турнире RAF 11 в Милуоки (США).

«Интересный матч, потому что Арман поднимается в весе. Очевидно, что Колби крупнее. Не знаю… Здесь всё очень неоднозначно. Для меня это почти 50 на 50. Думаю, получится конкурентная схватка. Всё же поставлю на Армана, он победит с разницей в одно очко», – сказал Аскрен в подкасте Ариэля Хельвани.

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