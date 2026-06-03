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Топурия: у Гэтжи почти нулевые шансы

Топурия: у Гэтжи почти нулевые шансы
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Если сравнивать наши навыки, я чувствую, что намного лучше него. Я знал, что в какой-то момент буду защищать свой титул против него. Не знаю… Я вижу у него почти нулевые шансы. Но это моё ощущение (смеётся)», — сказал Топурия в интервью пресс-службе UFC.

Ранее первый номер рейтинга в лёгком весе россиянин Арман Царукян высказался о потенциальном бое с Топурией.

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