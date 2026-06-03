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Арман Царукян объяснил, почему Имавов не станет следующим соперником Стрикленда

Арман Царукян объяснил, почему Имавов не станет следующим соперником Стрикленда
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Российский боец UFC Арман Царукян считает, что третий номер рейтинга в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов не станет следующим соперником действующего чемпиона американца Шона Стрикленда.

«Имавов? Ему нужно подождать. Потому что у Хамзата больше имея, он большая звезда. Их бой со Стриклендом получился очень близким. Поэтому в реванше есть смысл. Шон легко победил Имавова, Нассурдину не дадут титульный бой», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Имавов прокомментировал поражение Чимаева в бою со Стриклендом.

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