Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол высказался о сроках завершения карьеры

Дмитрий Бивол высказался о сроках завершения карьеры
Комментарии

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о возможном завершении карьеры.

«Последние несколько лет я и так выхожу на каждый бой как на последний. Я думаю: «Всё, это будет, наверное, последний бой». Чуть-чуть морально выгораешь, где-то — физически. У меня просто всегда ещё планка была такая, что в 35 лет уже как бы надо заканчивать. В 35-36 лет я не видел себя боксёром. В то время, когда мне было 20, я думал: «Неохота боксировать в 30-40 лет. Охота быть молодым специалистом в другой области, уйти в другую историю».

Не знаю, сколько ещё батарейка даст мне боксировать. Посмотрим. Пока я себя ощущаю периодически лет на 25, а иной раз и на все 50. Иногда бывает, проснёшься после нагрузок и еле ходишь, не согнёшься, не прогнёшься, всё болит ужасно. И думаешь: «Блин, я всю жизнь пашу». И вот почему до сих пор все болит?!» – приводит слова Бивола ТАСС.

Материалы по теме
Дмитрий Пирог оценил выступление Бивола в бою с Айфертом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android