Видео: Магомед Анкалаев готовится к бою с Раунтри на турнире UFC в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев продолжает подготовку к поединку с американцем Халилом Раунтри-младшим, который состоится 25 июля турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320, Анкалаев проиграл техническим нокаутом бразильцу Алексу Перейре.