«Приятный парень». Илия Топурия рассказал, как относится к Джастину Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о своём сопернике американце Джастине Гэтжи, поединок с которым состоится 15 июня на турнире в Белом доме (США).

«Он приятный парень. У меня нет ничего личного к нему… Думаю, что и у него ко мне. У нас был отличный разговор. Мы поговорили о наших семьях, о хобби, обо всём. Он отличный парень. Единственное, нам предстоит подраться, в худшем случае, 25 минут, но после этого у нас будет целая жизнь, чтобы вместе провести время», — сказал Топурия в интервью пресс-службе UFC.

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