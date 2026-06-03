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«Приятный парень». Илия Топурия рассказал, как относится к Джастину Гэтжи

«Приятный парень». Илия Топурия рассказал, как относится к Джастину Гэтжи
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о своём сопернике американце Джастине Гэтжи, поединок с которым состоится 15 июня на турнире в Белом доме (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Он приятный парень. У меня нет ничего личного к нему… Думаю, что и у него ко мне. У нас был отличный разговор. Мы поговорили о наших семьях, о хобби, обо всём. Он отличный парень. Единственное, нам предстоит подраться, в худшем случае, 25 минут, но после этого у нас будет целая жизнь, чтобы вместе провести время», — сказал Топурия в интервью пресс-службе UFC.

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