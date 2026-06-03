«Туда правый и зашёл». Сергей Павлович разобрал победу над Таллисоном Тейшейрой

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович прокомментировал победу в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Я посмотрел, что он делает. Была небольшая разведка… Смотрю, он переднюю руку опускает, соответственно, левой «качнул» и правый туда зашёл. И повторил эту серию, доработал.

Первые два [удара], наверное, по касательной, а третий даже чересчур, дистанцию подобрал аж туда, дальше.

Нокаут – такая штука, её невозможно загадать. Это, скажем так, происходит в момент, просто чувствуешь, когда попал, когда доработал», — сказал Павлович в интервью «Матч ТВ».

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