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«Туда правый и зашёл». Сергей Павлович разобрал победу над Таллисоном Тейшейрой

«Туда правый и зашёл». Сергей Павлович разобрал победу над Таллисоном Тейшейрой
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Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович прокомментировал победу в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

«Я посмотрел, что он делает. Была небольшая разведка… Смотрю, он переднюю руку опускает, соответственно, левой «качнул» и правый туда зашёл. И повторил эту серию, доработал.

Первые два [удара], наверное, по касательной, а третий даже чересчур, дистанцию подобрал аж туда, дальше.

Нокаут – такая штука, её невозможно загадать. Это, скажем так, происходит в момент, просто чувствуешь, когда попал, когда доработал», — сказал Павлович в интервью «Матч ТВ».

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