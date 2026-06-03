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«Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Топурия — о желании перейти в полусредний вес

«Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Топурия — о желании перейти в полусредний вес
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о возможности перехода в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Возможен ли переход в 77 кг? Всегда был. Я хочу третий пояс. Все об этом знают. И после боя [с Гэтжи], если UFC даст мне возможность подняться в полусредний дивизион и сразиться с действующим чемпионом Исламом Махачевым, я буду очень рад. Почему нет? Кто не рискует, тот не пьёт шампанское», — сказал Топурия в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, 15 июня на турнире в Белом доме (США) Топурия проведёт защиту титула против американца Джастина Гэтжи.

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