«Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Топурия — о желании перейти в полусредний вес

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия высказался о возможности перехода в полусредний дивизион (до 77 кг).
«Возможен ли переход в 77 кг? Всегда был. Я хочу третий пояс. Все об этом знают. И после боя [с Гэтжи], если UFC даст мне возможность подняться в полусредний дивизион и сразиться с действующим чемпионом Исламом Махачевым, я буду очень рад. Почему нет? Кто не рискует, тот не пьёт шампанское», — сказал Топурия в интервью пресс-службе UFC.
Напомним, 15 июня на турнире в Белом доме (США) Топурия проведёт защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме