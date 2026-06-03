«Всем мил не будешь». Павлович рассказал, как реагирует на критику

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович рассказал, как относится к критике.

«Ты становишься более сконцентрированным и понимаешь, что, в принципе, у людей мнение меняется как ветер. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые всегда оставались со мной, которые поддерживали, это всегда приятно.

Читаю ли [негативные комментарии]? Конечно, читаешь, но, скажем так, кто приятные вещи пишет, я их воспринимаю, а какие люди, бывает, не совсем приятные… Это бывает, всем мил не будешь. Цепляет? Нет, я к этому отношусь нормально», — сказал Павлович в интервью «Матч ТВ».